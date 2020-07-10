Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:15

В минувшую пятницу президент Трамп посетил Майами, где встретился с венесуэльской диаспорой во Флориде и генералами расположенного в штате Южного командования США. Целью визита было показать, насколько эффективной является операция по пресечению контрабанды наркотиков из Венесуэлы в Америку. Адмирал Крег Фоллер, руководящий этими действиями, доложил президенту, что начиная с весны, когда США направили в Карибское море четыре военных судна, им удалось задержать 122 тонны кокаина и 18 тысяч фунтов марихуаны. «Операция была исключительно успешной», - объявил Трамп.

Однако в то время, как американцы пытаются поставить заслон на пути наркотиков из Венесуэлы, на территории самих Соединенных Штатов венесуэльские контрабандисты развернули активную деятельность, отправляя на свою историческую родину предметы роскоши для услаждения лидеров страны. На прошлой неделе американские таможенники задержали контрабандный груз состоящий из 81 автомобиля, которые должны были отправиться в Венесуэлу из флоридского порта Эверглейдс. И это отнюдь не подержанные «тачки», на которых могли бы разъезжать Николас Мадуро и его приближенные из-за чудовищного экономического кризиса в стране. Среди арестованных автомобилей - новенький внедорожник Mercedes Biturbo стоимостью 150 тысяч долларов, Lexus за 86 тысяч, спортивный Jaguar за 62 тысячи, Toyota Tundra за 66 тысяч. Общая стоимость партии - 3.1 миллиона долларов. Речь идет о задержанной таможенниками первой партии контрабандных машин, которые отправляются из США в Венесуэлу, а сколько их было раньше, никто не знает. Как говорит Энтони Солсбьюри, сотрудник Управления по расследованиям в сфере национальной безопасности, начиная с 2017 года во Флориде были арестованы принадлежащие венесуэльской верхушке банковские счета, недвижимость, фермы по разведению чистокровных скаковых лошадей, яхты на сумму 450 миллионов долларов. Американские эксперты, ссылаясь на данные многочисленных венесуэльских перебежчиков, занимавших видные посты в вооруженных силах страны и ее органах безопасности, убеждены, что правители этой латиноамериканской страны сколотили многомиллиардные состояния в первую очередь благодаря наркотрафику, нелегальному экспорту золота и других минералов, торговли людьми и криминальному бизнесу вокруг распределения продуктов продовольствия, которое они получают из-за рубежа по демпинговым ценам, а продают внутри страны втрое дороже. И это происходит в стране, которая, по опубликованным на прошлой неделе данным тремя ведущими университетами Венесуэлы, по уровню нищеты заняла вторую снизу строчку в мире, обогнав лишь Нигерию. Невероятно, но самая богатая нефтью страна на планете, которая еще три десятилетия назад считалась одной из самых преуспевающих в Латинской Америки, опустилась по числу жителей, находящихся за чертой бедности, ниже многолетнего пария Западного полушария - Гаити.

И если во времена народного кумира - Уго Чавеса Венесуэла еще как-то сводила концы с концами, то после прихода к власти некомпетентного и непопулярного Мадуро в 2013 году она покатилась с обрыва вниз. Так, в том году уровень нищеты в стране составлял 11.4 процента, а в 2014 он вырос до 20.6 процентов, в 2015-м до 29.8, в 2016-м до 50.8, в 2017-м до 63.7, в 2018-м до 76.5 и, наконец, в 2019-м до 79.8. Именно столько венесуэльцев голодают и лишены доступа к медицинской помощи, не говоря уже о возможности покупать одежду, обувь и другие товары первой необходимости. Но на благосостоянии правящей верхушки Венесуэлы, при том, что с 2013 года ВВП страны потерял 70 процентов, как мы видим, это никак не сказывается. Наоборот, за время правления Трампа Николас Мадуро и его камарилья лишь укрепили свои позиции и показывают Дяде Сэму большую фигу. И это обстоятельство играет не в пользу действующего президента США, стремящего добиться в ноябре переизбрания. Его сторонники говорят, что победа Джо Байдена, кандидата от демократов, приведет к реанимации политики умиротворения Кубы, ментора венесуэльцев, которую проводил Барак Обама. Демократы отрицают такую возможность и говорят, что Трамп плевать хотел на венесуэльцев и все его угрозы в адрес режима являются пустым сотрясением воздуха.