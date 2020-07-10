Джанни Де Бьязи: «Азербайджанский проект заинтриговал меня»
Новый главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи признался, что предложение поработать с нашей национальной командой заинтриговало его, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ.
Уроженец Венеции, ставший архитектором албанского футбольного чуда, выведя сборную этой страны на Евро-2016, заявил, что хотел работать именно со сборной, а не с клубом.
«Мне хотелось дождаться работы в сборной, - говорит Де Бьязи. – Я мог бы вернуться к тренерской деятельности раньше (последним местом работы Де Бьязи был испанский «Алавес» в 2017 году – Ред.), но я выбрал азербайджанский проект, потому что он мне понравился и заинтриговал меня. Опыт работы в Албании заставил меня расти, и я надеюсь передать весь свой опыт азербайджанским парням».
Итальянские СМИ пишут, что перед Джанни Де Бьязи будет поставлена «увлекательная задача – вывести молодую сборную Азербайджана на чемпионат мира 2022 года в Катаре».
Ранее мы уже сообщали, что известны как минимум трое помощников 64-летнего итальянца в сборной Азербайджана. Это Ариф Асадов, а также итальянцы Бенито Карбоне и Клаудио Белуччи.
Де Бьязи согласился на особые контрактные условия АФФА, которые отменяют финансовые риски для азербайджанской стороны в случае невозможности приезда итальянца в Баку в связи с пандемией коронавируса или отмены матчей Лиги наций, которые должны стартовать в сентябре.
Согласно календарю, 5 сентября в Баку сборная Азербайджана примет национальную команду Люксембурга. 8 сентября сборную ждет гостевой матч с Кипром. 10 октября подопечные Де Бьязи должны сыграть в Черногории, а 13 октября – в Баку с Кипром. Заключительные встречи в Лиге наций состоятся 14 и 17 ноября против Черногории в Баку и Люксембурга на выезде.
Отборочный турнир ЧМ-2022 стартует в конце марта 2021 года и завершится в ноябре.