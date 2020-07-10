Джанни Де Бьязи: «Азербайджанский проект заинтриговал меня»

Новый главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи признался, что предложение поработать с нашей национальной командой заинтриговало его, сообщает haqqin.az со ссылкой на итальянские СМИ.

Уроженец Венеции, ставший архитектором албанского футбольного чуда, выведя сборную этой страны на Евро-2016, заявил, что хотел работать именно со сборной, а не с клубом.

«Мне хотелось дождаться работы в сборной, - говорит Де Бьязи. – Я мог бы вернуться к тренерской деятельности раньше (последним местом работы Де Бьязи был испанский «Алавес» в 2017 году – Ред.), но я выбрал азербайджанский проект, потому что он мне понравился и заинтриговал меня. Опыт работы в Албании заставил меня расти, и я надеюсь передать весь свой опыт азербайджанским парням».

Итальянские СМИ пишут, что перед Джанни Де Бьязи будет поставлена «увлекательная задача – вывести молодую сборную Азербайджана на чемпионат мира 2022 года в Катаре».