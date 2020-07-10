Председатель Совета Европы Шарль Мишель предложил сформировать бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы в размере 1 триллиона 74 миллиардов, а также выделить 750 миллиардов на Фонд восстановления для всех 27 стран-членов ЕС.

Европейский союз готовится выйти из кризиса, вызванного пандемией Covid-19. Уже была заявлена неслыханная в истории ЕС сумма бюджета и помощи в восстановлении экономики стран-членов.

Как известно, позиция Вышеградской группы, согласованная на недавнем совещании в Варшаве, будет серьезным камнем преткновения на переговорах в Брюсселе по принципам распределения огромных денег бюджета и Фонда восстановления. Премьер Польши Матеуш Моравецкий на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что страны «четверки» стоят на монолитных позициях, что касается «невозможности принуждения государств», имея в виду, конечно, давление со стороны Брюсселя.

Этим он недвусмысленно намекнул на Венгрию и Польшу, которые вот уже на протяжении последних двух лет регулярно подвергаются критике со стороны европейских правовых институтов.

Об этом он заявил во время пятничной пресс-конференции, посвященной плану выхода союза государств континента из посткоронавирусного кризиса. При этом Ш.Мишель предложил выделенные средства из бюджета увязать с соблюдением законов внутри отдельных стран.

Председатель Совета Европы высказался за сохранение скидок по бюджету ЕС от его составных частей для Дании, Германии, Голландии, Швеции и Австрии. Ш.Мишель поддержал также сохранение пропорций между кредитами и грантами в Фонде восстановления, как этого хотела Европейская комиссия. Он добивается изменения критериев раздела средств на восстановление экономики — 70 процентов от суммы, согласно критериям Европейской комиссии.

Проект Шарля Мишеля будет через неделю рассмотрен главами государств и правительств стран ЕС. Проект напоминает предложение со стороны Еврокомиссии, озвученное в конце мая. Он только незначительно уменьшен — с 1,1 триллиона до 1,074 триллиона евро.

Что важно, бельгиец не сократил Фонд восстановления и предложения Еврокомиссии, касающегося пропорции кредитов (250 миллиардов) и грантов (500 миллиардов евро). Однако, по его мнению, должен быть изменен ключ к дележу средств.

Согласно идее Мишеля, 70 процентов из них будут разделены в 2021-2022 годах на базе данных, касающихся безработицы и ВВП в период 2015-2019 годов, как этого и хотела Еврокомиссия. А 30 процентов от суммы при ее распределении должны будут опираться на актуальные и будущие кризисные данные. Эти средства попали бы на счета стран-членов уже после 2022 года.

В пятницу же состоялось совещание министров финансов ЕС в формате видеоконференции, созванное с целью согласовать накануне встречи в верхах позиции финансовых ведомств стран-членов по бюджету ЕС и Фонду восстановления.

Председательствующая в Вышеградской группе Польша выступила на этой видеоконференции в поддержку планов и приоритетов председательствующей в Совете Европы Германии в сфере экономики и финансов. Так сообщает портал wGospodarce.pl.

В ситуации, которую накаляет Шарль Мишель своим предложением, больше похожим на шантаж или циничную торговлю по адресу некоторых стран Центральной и Восточной Европы, прозвучавшая польская позиция, солидарная с Германией по ключевым вопросам, актуальным для ЕС — неплохой козырь в борьбе за право стран-членов проводить внутреннюю политику в соответствии со своими национальным представлениями и интересами, а не окриками из Брюсселя.

Напомним, что принятие и утверждение бюджета Европейского союза должно пройти все три главные инстанции — Еврокомиссию, Совет Европы и Европарламент. И только после этого откроется «кошелек» с лакомым содержимым.

Процесс, как мы видим, пошел. Но не факт, что путь к окончательному распределению средств из бюджета ЕС и Фонда восстановления пройдет без сучка и задоринки. Первые сигналы уже прозвучали.