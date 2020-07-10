Владимир Решетов, спецкор 02:56

Все мы пользуемся компьютерами, планшетами, мобильными телефонами. И в любом из этих устройств одной из важнейших составляющих является клавиатура — кнопочная или сенсорная. Но вот историю возникновения ее знают далеко не все. Об этом решил рассказать портал Komputer Swiat. История возникновения клавиатуры связана с появлением в Европе первых пишущих машинок. Трудно себе представить, но первое такое устройство было изобретено в... 1714 году!

Первым в идее создания специальной раскладки клавиатуры был некий Генри Милл, разработавший первую действующую машинку для написания, точнее, для печатания. Правда, все что можно было сказать об этом устройстве - «действующая». До практического использования изобретения дело дошло лишь в 1867 году, когда Кристофер Латем Шолс переделал нумератор театральных билетов — вместо цифр можно было писать и литеры, цифры и знаки препинания. С точки зрения ограничения клавиатуры двумя рядами, не хватило цифр «1» и «0», а пишущий на этом устройстве должен был вместо цифр выстукивать латинские буквы «I» и «O», восполняющие недостаток. Именно после этого новшества мы можем проследить возниковение клавиатуры под латинским обозначением QWERTY – первых букв ее верхнего ряда. Шолс однако досадовал на то, что слишком «зажатый» порядок приводил к зацеплению друг за друга соседствующих металлических литер. А если еще добавить то, что первая версия утсройства выбивала буквы на стороне, не видной пишущему, можно себе представить, насколько этот процесс был нервирующим. И неутомимый американец открыл, в чем лежит корень проблемы: просто физически клавиши располагались слишком близко друг от друга. Так и возникла идея QWERTY, представленная в 1876 году, а позже вторично — в 1878 году заявленная на патент, таким образом проблема была разрешена раз и навсегда. Постепенно пользователи привыкли к этому образу клавиатуры пишущих машинок до такой степени, что он стал стандартом, который долго не ставился под сомнение. Однако так было до 1936 года, пока Аугуст Дворак не разработал свою систему клавиатуры, названный его именем.

Его подход не вытекал из технических ограничений, а из очень продуманной оптимизации и направленной на печатание текстов по-английски. Желание введения чего-то нового исходило из факта, что технологии ХХ века продвинулись значительно вперед, а проблема зацепления литер между собой уже не возникала. Когда мы посмотрим на клавиатуру Дворака, то для нас удивительной будет выглядеть QWERTY, которой пользовались до созданной им машинки. Под правой рукой находятся буквы и знаки, наиболее часто использующиеся в английском языке, а кроме этого, вопреки идее Кристофера Л.Шолса, буквы, наиболее часто стоящие рядом в словах, для легкости пользования размещены на клавиатуре тоже рядом. Видно, что новатор очень тщательно продумал свое внедрение. Однако все же новое решение не прижилось по одной простой причине — в нежелании пользователей перемен, когда все пользователи ранней версии QWERTY уже успели привыкнуть к ней, а Большая Депрессия, продолжавшаяся еще в 1936 году, не подталкивала к революционным переменам. Интересно, что Двораку приписывают разработку теории саботажа. Якобы он был настолько озлоблен, что заявлял, мол, QWERTY специально должна быть неудобной, чтобы ограничить скорость машинописи и снять проблему зацепления литер. Если однако посмотреть на расклад Дворака, то видно, что многие клавиши передвинуты всего-навсего на одну-две позиции по сравнению с известным решением. Но литеры «B» и «A» остались на своих местах. Другая теория говорит о том, что Кристофер Л.Шолс спроектировал QWERTY таким образом, чтобы написание слова «Typewriter» (пишушщая машинка) было возможно с использованием букв первого верхнего ряда. Это в свое время было маркетинговым ходом при продаже устройств, что подходило под теорию Аугуста Дворака. На дворе 2020 год, и мир языков, построенный на латинском шрифте, все еще пользуется клавиатурой QWERTY, в той или иной мере, приспосабливая ее под конкретный язык и национальные особенности. Так, например, во Франции клавиатура отличается от английской или польской, где много букв с диакритическими знаками. В арабских странах, в Израиле или в странах Юго-Восточной Азии клавиатура совершенно иная. Тем не менее, в интернациональном обиходе хорошо известный расклад QWERTY, запатентованный еще в 1878 году, по-прежнему считается основой.