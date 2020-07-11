Несколько часов назад министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Латвия готова к переговорам с Соединенными Штатами о возможном размещении их контингента вооруженных сил на своей территории и покрытию всех расходов, связанных с дислокацией. Так сообщил глава оборонного ведомства этой балтийской страны в интервью порталу sargs.lv.

После заявления президента Дональда Трампа о выводе части войск США из Германии страны Балтии озаботились развитием событий вокруг восточного фланга НАТО.

Министр обороны Латвии первым предложил США сохранить присутствие военных США в регионе, заявив, что Латвия готова разместить часть войск, которые будут выведены из Германии. Латвия готова покрыть все расходы по размещению и содержанию военных баз.

Министр сказал, что в результате изменения в глобальной политике и необходимости обеспечения безопасности Балтии, а также остальной части Европы, крайне важно укреплять трансатлантические связи в рамках НАТО и Евросоюза.

При этом А. Пабрикс заявил, что сообщение Белого дома о сокращении военных сил США в Германии выглядит не особо позитивно. Но все же, по его мнению, Латвия как пограничная страна смотрит на приграничный регион севера Европы и видит необходимость присутствия в регионе армии США.

Глава военного ведомства отметил, что воспринимает предложение США о важности выделения средств из бюджета на оборону НАТО не менее 2 процентов, что Латвия уже давно делает. И президент Трамп особо подчеркивал это в своих выступлениях. Министр считает, что если произойдет вывод части американских войск из Германии, то важно, чтобы их перемещение происходило ближе к восточной границе ЕС — в Польшу и страны Балтии.

«Польша уже получила зеленый свет. Там будет увеличено присутствие войск США. Теперь важно, чтобы американское общество и политики поняли, что и страны Балтии, и Латвия в их числе, готовы принять на свою территорию военных США. Это придаст безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы платить за это», - сказал Артис Пабрикс.

Он напомнил, что Латвия уже платит свои 2 процента от бюджета в общую копилку НАТО. На военной базе близ Риги уже находятся 1500 военных международного контингента из 9 стран НАТО.

Министр сказал в интервью порталу, что Латвия готова к различным моделям расширенного присутствия военных НАТО — к ротации и постоянному присутствию американской армии в этой стране.