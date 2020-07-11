Китай предупреждает: что за новая опасная пневмония в Казахстане? наша корреспонденция
Ситуация чрезвычайная, смертность высокая – признал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам «разбора полетов» с министром здравоохранения Алексеем Цоем. Речь идет о всплеске заболеваемости в республике пневмонией. Первыми забили тревогу дипломаты Китая, аккредитованные в Казахстане. Они предупредили своих граждан о новом неизвестном вирусе, смертность от которого в несколько раз выше, чем от коронавируса. Минздрав Казахстана опровергает заявление посольства Китая, указывая, что вспышка воспаления легких является следствием все того же коронавируса.
Казахстан взбудоражен неожиданным заявлением Китая о том, что республику накрыла новая волна неизвестной пневмонии. В посольстве Китая в Казахстане заявили, что она более смертельная, чем COVID-19. В заявлении китайского дипведомства указывается, что от пневмонии, вызванной неизвестной инфекцией, погибли уже более 1700 человек — некоторые из них были гражданами Китая. «Эта болезнь гораздо опаснее COVID-19. Министерство здравоохранения Казахстана и другие агентства проводят сравнительные исследования и пока не могут определить природу вируса, вызывающего данную пневмонию», - говорится в заявлении.
По данным посольства, в некоторых областях страны ежедневно сообщается о сотнях новых случаев этого заболевания. Так, в регионах Атырау, Актобе и Шымкенте за последнее время зарегистрировали 500 пациентов с новой пневмонией, при этом более 30 из них находятся в критическом состоянии. Посольство Китая предупредило своих граждан, проживающих в Казахстане, чтобы они реже выходили на улицу и избегали людных общественных мест. И здесь следует отметить вот что – представители Пекина пару недель назад указали Нур-Султану на нарушение протоколов лечения «короны» и действия властей в условиях пандемии. «Проблема у нас общая, а потому – давайте действовать сообща», - говорили они.
И суть китайского кейса заключается в том, что они отправят специалистов для оценки ситуации и выработки необходимых мер противодействия коронавирусу в Казахстане, а заодно и рассчитают необходимый объем гуманитарной помощи. Вплоть до отправки сюда медицинских бригад, укомплектованных врачами, которые лицом к лицу встречались с коронавирусом – и сумели его победить.
Из политических соображений – «не стоит будоражить население присутствием здесь китайцев» - это предложение Пекина не получило развития.
Тем временем в Казахстане ситуация критическая. Медикаментов нет, мест в больницах не хватает, многие пытаются лечиться на дому. При этом заболевшие пневмонией не значатся в статистике заболевших коронавирусной инфекцией, поскольку тесты на COVID-19 дают отрицательный результат.
Врач-пульмонолог Даурен Амангельды в интервью радио «Азаттык» сказал, что проблема заключалась в том, что больных с воспалением легких лечили по протоколу как от бактериальной пневмонии, потому что тест на COVID-19 был отрицательным. Поэтому такие большие потери. Сейчас больных с воспалением легких начали лечить по протоколу коронавируса.
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге для журналистов сказал, что ведомство признало, что всплеск заболеваемости пневмонией связан с коронавирусом. В клинический протокол было введено понятие «случай коронавирусной инфекции», после чего госпитализированных с пневмонией будут лечить, как заболевших COVID-19.
На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт устроил чиновникам показательную порку и пообещал провести кадровую чистку в правительстве. Президент дал правительству две недели на улучшение ситуации, а «иначе возникает вопрос о способности правительства в целом работать в этом составе».
«Скажу откровенно: во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить в отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки мол наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и положении», - отметил он.
Алексею Цою Токаев устроил допрос: «Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова ее природа и какова смертность от нее?».
Министр в ответ привел статистику. «За первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98 546 случаев пневмонии, а в 2019 году - 63 436 случаев. Это 55,4 % роста. За первое полугодие 2020 года от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 1780 смертей от болезни. Но в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было 274 случая. По словам министра, с учетом пневмонии разворачиваются все резервные койки.
«То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая. Это надо признать», - спросил Токаев. «Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет», - ответил Цой. Теперь уже и министерство здравоохранения признало, что всплеск заболеваемости пневмонией связан с коронавирусом. Алексей Цой пообещал, что ежедневно будут предоставлять сводки по заболевшим пневмонией. По его словам, по статистике заболевших пневмонией в 2-3 раза больше, чем с коронавирусом, сказал глава Минздрава. Однако войдут ли летальные случаи от пневмонии в общую статистику по коронавирусу, Алексей Цой не уточнил.
Тем временем пришло сообщение о смерти главного санитарного врача Алма-Атинской области, а также замглавы этого региона. О смерти пяти медиков Актюбинской области. И еще 415 других смертей, зафиксированных на прошлой неделе.
В связи с ростом количества случаев пневмонии в Казахстане с 5 июля объявили второй этап режима самоизоляции, а также ужесточили профилактические меры — приостановили международный рейсы, автомобильные перевозки между регионами, закрыли кинотеатры, салоны красоты и рестораны. При этом власти страны предупредили, что, если ситуация продолжит ухудшаться, ограничения могут стать еще более строгими. 13 июля в Казахстане День траура по погибшим от коронавируса.
Стало известно также, что уволены глава Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов и глава «СК-Фармация» Берик Шарип, единого дистрибьютора лекарственных средств, передает пресс-служба Акорды. Ранее президент Токаев поручил уволить руководителей этих корпораций и, если есть необходимость, провести следствие. «Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и «СК-Фармация» уволить или, если есть необходимость, провести следствие», — заявил Токаев, сообщает в Twitter’e пресс-служба Акорды. К печальному исходу привели громкие скандалы, связанные с нехваткой медикаментов в стране, мест в больницах и перепродажей гуманитарной помощи.
Президент поручил выделить еще 150 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. Первоочередные задачи – остановить распространение инфекции и добиться результатов лечения больных. А вот как потратили 192 млрд тенге, которые выделили ранее, предстоит узнать счетному комитету. Отчет представят до 15 октября. Причем в анализе должны быть обозначены траты каждого министра и акима. Токаев также отметил, что страна находится в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться.
О том, что кризис надолго, говорилось и ранее из-за коронавируса и последующего обвала цен на нефть. Казахстан потерял уже более 1,5 трлн тенге. Держаться на плаву стране удается за счет Национального фонда. Его со следующего года будут расходовать иначе. Траты допустимы только на социальный блок и инфраструктурное развитие страны, заявил президент. Он напомнил, что стране нужны честные, образованные, решительные люди. Если среди нынешних управленцев таких не осталось, то им на смену придет резерв. Эксперты не исключают, что, возможно, тот самый, молодежный, который создавался лично Токаевым.