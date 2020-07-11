Захра Новрузова, специально для haqqin.az 03:16

Ситуация чрезвычайная, смертность высокая – признал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам «разбора полетов» с министром здравоохранения Алексеем Цоем. Речь идет о всплеске заболеваемости в республике пневмонией. Первыми забили тревогу дипломаты Китая, аккредитованные в Казахстане. Они предупредили своих граждан о новом неизвестном вирусе, смертность от которого в несколько раз выше, чем от коронавируса. Минздрав Казахстана опровергает заявление посольства Китая, указывая, что вспышка воспаления легких является следствием все того же коронавируса.

Казахстан взбудоражен неожиданным заявлением Китая о том, что республику накрыла новая волна неизвестной пневмонии. В посольстве Китая в Казахстане заявили, что она более смертельная, чем COVID-19. В заявлении китайского дипведомства указывается, что от пневмонии, вызванной неизвестной инфекцией, погибли уже более 1700 человек — некоторые из них были гражданами Китая. «Эта болезнь гораздо опаснее COVID-19. Министерство здравоохранения Казахстана и другие агентства проводят сравнительные исследования и пока не могут определить природу вируса, вызывающего данную пневмонию», - говорится в заявлении. По данным посольства, в некоторых областях страны ежедневно сообщается о сотнях новых случаев этого заболевания. Так, в регионах Атырау, Актобе и Шымкенте за последнее время зарегистрировали 500 пациентов с новой пневмонией, при этом более 30 из них находятся в критическом состоянии. Посольство Китая предупредило своих граждан, проживающих в Казахстане, чтобы они реже выходили на улицу и избегали людных общественных мест. И здесь следует отметить вот что – представители Пекина пару недель назад указали Нур-Султану на нарушение протоколов лечения «короны» и действия властей в условиях пандемии. «Проблема у нас общая, а потому – давайте действовать сообща», - говорили они. И суть китайского кейса заключается в том, что они отправят специалистов для оценки ситуации и выработки необходимых мер противодействия коронавирусу в Казахстане, а заодно и рассчитают необходимый объем гуманитарной помощи. Вплоть до отправки сюда медицинских бригад, укомплектованных врачами, которые лицом к лицу встречались с коронавирусом – и сумели его победить. Из политических соображений – «не стоит будоражить население присутствием здесь китайцев» - это предложение Пекина не получило развития. Тем временем в Казахстане ситуация критическая. Медикаментов нет, мест в больницах не хватает, многие пытаются лечиться на дому. При этом заболевшие пневмонией не значатся в статистике заболевших коронавирусной инфекцией, поскольку тесты на COVID-19 дают отрицательный результат. Врач-пульмонолог Даурен Амангельды в интервью радио «Азаттык» сказал, что проблема заключалась в том, что больных с воспалением легких лечили по протоколу как от бактериальной пневмонии, потому что тест на COVID-19 был отрицательным. Поэтому такие большие потери. Сейчас больных с воспалением легких начали лечить по протоколу коронавируса.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге для журналистов сказал, что ведомство признало, что всплеск заболеваемости пневмонией связан с коронавирусом. В клинический протокол было введено понятие «случай коронавирусной инфекции», после чего госпитализированных с пневмонией будут лечить, как заболевших COVID-19. На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт устроил чиновникам показательную порку и пообещал провести кадровую чистку в правительстве. Президент дал правительству две недели на улучшение ситуации, а «иначе возникает вопрос о способности правительства в целом работать в этом составе». «Скажу откровенно: во время подготовки данного заседания мне советовали уволить некоторых первых руководителей регионов, ведомств, даже отправить в отставку все правительство. Мол, это будет хорошо воспринято обществом, очки мол наберете. Но мне очки совершенно не нужны. Я готов слушать и слышать ответственных людей, но играть на публику не собираюсь. Не в том, как говорится, возрасте и положении», - отметил он. Алексею Цою Токаев устроил допрос: «Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова ее природа и какова смертность от нее?». Министр в ответ привел статистику. «За первое полугодие 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 98 546 случаев пневмонии, а в 2019 году - 63 436 случаев. Это 55,4 % роста. За первое полугодие 2020 года от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 1780 смертей от болезни. Но в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне 2019 года было 274 случая. По словам министра, с учетом пневмонии разворачиваются все резервные койки. «То есть ситуация чрезвычайная? Смертность очень высокая. Это надо признать», - спросил Токаев. «Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет», - ответил Цой. Теперь уже и министерство здравоохранения признало, что всплеск заболеваемости пневмонией связан с коронавирусом. Алексей Цой пообещал, что ежедневно будут предоставлять сводки по заболевшим пневмонией. По его словам, по статистике заболевших пневмонией в 2-3 раза больше, чем с коронавирусом, сказал глава Минздрава. Однако войдут ли летальные случаи от пневмонии в общую статистику по коронавирусу, Алексей Цой не уточнил.