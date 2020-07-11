В Польше выбирают президента: у кого больше шансов?

В Польше начался второй тур президентских выборов. Голосование проводится более чем на 27 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 21:00 по местному времени.

Правом отдать свой голос располагают около 30 млн поляков, из которых 520 тыс. - за границей. Они должны поставить знак "Х" напротив фамилии одного из двух кандидатов - действующего польского лидера Анджея Дуды или мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Предварительные итоги голосования на основании экзитполов станут известны сразу же после закрытия избирательных участков. Официальные итоги Государственная избирательная комиссия представит в течение 48 часов, сообщает ТАСС.

Из-за пандемии нового коронавируса голосование осуществляется по смешанному принципу - классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для лиц, находящихся в карантине, и всех желающих после подачи соответствующей заявки. На участках действуют усиленные санитарные меры.

В первом туре, состоявшемся 28 июня, ни один из кандидатов не смог набрать более 50%: Анджей Дуда тогда получил 43,50%, Рафал Тшасковский — 30,46% голосов избирателей. На первом туре выборов была отмечена высокая явка — 64,5%.

Накануне второго тура за действующего президента, бывшего члена правящей консервативной партии «Право и справедливость» и ее сторонника Анджея Дуду были готовы проголосовать 45,9%. Его соперника, члена оппозиционной партии «Гражданская платформа» и мэра столицы Рафала Тшасковского — 46,4%. Еще 7,7% избирателей со своим выбором не определились. Такие результаты показало исследование компании Kantar, проведенное 8–9 июля.