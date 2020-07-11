«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», – приводит слова Тарасова РИА Новости.

Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что задачей этого этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

«На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке»,- рассказал Лукашев.

Уточняется, что первая группа добровольцев будет выписана в среду, 15 июля, вторая — 20 июля, однако медицинское наблюдение за ними продолжится, поскольку врачам необходимо оценить состояние их иммунитета.

Ученые разделили испытуемых на две группы, одна из которых получала одну дозу вакцины, а вторая — две. В первые дни после вакцинации у добровольцев наблюдалась повышенная температура тела, однако других негативных реакций не было выявлено. По словам Лукашева, все они чувствуют себя отлично.

Длительный период участники исследования находились в изоляции, а их контакты с внешним миром были ограничены еще до начала испытаний, чтобы не допустить заражения коронавирусом.

Пребывание в замкнутом пространстве сказалось на психологическом состоянии добровольцев, поскольку в ходе исследования происходили конфликтные ситуации, возросло эмоциональное напряжение. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, к работе привлекли психологов.

Дальнейший план разработки вакцины будет определен стратегией разработчика, включая сложность эпидемиологической ситуации с вирусом и масштабов производства, отметил Лукашев.