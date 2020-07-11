Сильное землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано сегодня на территории провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 06:38 по местному времени. Эпицентр находился в районе Гуе города Таншань. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Согласно заявлению местных властей, в Гуе были направлены пожарные и спасатели, передает ТАСС.

О пострадавших в городе Таншань, в котором проживают более 7,9 млн человек, пока не сообщается.