Трамп: «Это здорово - носить маску»

Президент США Дональд Трамп появился перед камерами в маске - это первый за время пандемии случай, когда он был замечен в ней на публике, сообщает BBC.

Трамп в субботу отправился в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с COVID-19.

"Я думаю, это здорово - носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", - сказал он, покидая Белый дом.

Ранее Трамп заявлял, что не собирается носить маску, хотя и поддерживает их ношение. Еще он шутил, что в маске выглядел бы как Одинокий рейнджер - герой вестерна Гора Вербински, вышедшего в 2013 году.