Forbes назвал самую богатую женщину США

Акции Amazon сo 2 по 9 июля подорожали на 10%, в результате состояние гендиректора компании и богатейшего человека мира Джеффа Безоса увеличилось на $16,2 млрд — до $188,2 млрд. При этом его бывшая жена Маккензи Безос за этот срок стала богатейшей женщиной Америки с состоянием $62,3 млрд (+$5,7 млрд). Об этом сообщает Forbes.

После самого дорогого развода в истории, завершившегося в июле 2019 года, Маккензи Безос получила 25% принадлежавших бывшему мужу акций компании, которые на тот момент стоили $36 млрд. С тех пор ее состояние увеличилось почти вдвое на фоне бурного роста акций Amazon, отмечает Forbes.