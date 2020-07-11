Forbes назвал самую богатую женщину США
Акции Amazon сo 2 по 9 июля подорожали на 10%, в результате состояние гендиректора компании и богатейшего человека мира Джеффа Безоса увеличилось на $16,2 млрд — до $188,2 млрд. При этом его бывшая жена Маккензи Безос за этот срок стала богатейшей женщиной Америки с состоянием $62,3 млрд (+$5,7 млрд). Об этом сообщает Forbes.
После самого дорогого развода в истории, завершившегося в июле 2019 года, Маккензи Безос получила 25% принадлежавших бывшему мужу акций компании, которые на тот момент стоили $36 млрд. С тех пор ее состояние увеличилось почти вдвое на фоне бурного роста акций Amazon, отмечает Forbes.
С первого места в списке богатейших женщин США Безос сместила дочь основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон.
Единственная женщина в мире, которая по-прежнему может похвастаться большим состоянием, чем Маккензи Безос, — это внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер, чье состояние оценивается в $64 млрд.
При этом, чем больше вырастет состояние Маккензи Безос, тем больше она, как ожидается, пожертвует. В прошлом году она подписала Giving Pledge — обещание отдать на благотворительность как минимум половину своего состояния.