Десятки военных США заразились COVID-19 на японской Окинаве

На территории американских военных баз на японском острове Окинава выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 среди военнослужащих США. Об этом сегодня сообщает Синьхуа.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки отметил на пресс-конференции, что данная информация стала "ударом" и вызвала "крайнее сожаление", добавив, что не может не сомневаться в принятых американской стороной противоэпидемических мерах.

Указано, что на военных базах Футэмма и Кэмп-Хансэн в центральной части Окинавы уже введен карантин.

"На Окинаве расположено несколько американских военных баз, таких как Кадена, Футенма и Кэмп-Хансэн. Ситуация с COVID-19 на этих базах обычно не раскрывается для внешнего мира и не учитывается в официальной статистике префектуры", – говорится в сообщении.