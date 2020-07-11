Ученые установили, насколько заразен коронавирус

Лента.ру со ссылкой на издание "South China Morning Post" передает, что профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, заявил, что новый штамм вируса увеличил уровень заражения на 30 процентов из-за мутации ДНК. По его словам, один инфицированный может заразить четырех человек. «Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — предупредил он.

Ученый добавил, что местное исследование подтвердило такую тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной-трех в марте до четырех в настоящее время. Однако не было никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным.