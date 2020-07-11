В Хабаровске снова вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

На центральных улицах города прошел автопробег, группа жителей устроила шествие по улице Ленина, люди собрались у здания правительства региона с требованием открытого суда над губернатором.

В Хабаровске в воскресенье продолжились протестные акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, сообщает РБК со ссылкой на dvhab.ru.

Власти региона обратились к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции.

Как пишет «Интерфакс», усилены меры безопасности. По данным агентства, в здание правительства около полудня по местному времени прибыли сотрудники правоохранительных органов. Хабаров.Today со ссылкой на очевидцев сообщает, что это сотрудники ОМОН, вскоре они покинули здание. Также неподалеку стоят машины с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

Накануне митинги и шествия прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах края. По данным регионального МВД, в них приняли участие от 10 до 12 тыс. человек. СМИ сообщали, что только в Хабаровске, по разным оценкам, на улицы вышли от 5 тыс. до 35 тыс. человек.