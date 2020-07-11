Массовые протесты и столкновения с полицией в Израиле фото; видео
Недовольные действиями властей жители Тель-Авива вышли протестовать на площадь Ицхака Рабина. По данным NEWSru.co.il, около 10 000 человек приняли участие в манифестации.
С полицией была согласована акция с участием не более 1 800 человек. В итоге на площадь вышло гораздо больше людей, прибывших из разных районов Израиля. Соблюдение социальной дистанции в таких условиях было невозможным, отмечает издание.
В соцсетях участникам митинга рекомендовали приходить на демонстрацию без смартфонов, чтобы власти не могли отследить нарушение ими распоряжений минздрава и подвергнуть санкциям. Митинг был заявлен как неполитическая акция протеста наемных работников, а также владельцев мелких и средних бизнесов. В нем участвовали евреи и арабы, светские и религиозные, представители различных социальных слоев общества.
Участники митинга поднимали красные флаги и плакаты "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели". На площади звучали крики: "Биби, домой" и "Обвиняемый в тюрьму". Полиция сообщает, что после митинга в различных районах Тель-Авива возникли беспорядки. Были разбиты окна в нескольких отделениях банков. Некоторые молодые люди поджигали мусорные баки и нападали на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них бутылки и распыляли слезоточивый газ. Троим пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. Около 20 нарушителей порядка были задержаны.
В субботу число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле выросло на 1 198 за сутки и достигло 37 464, еще три пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 354, сообщило министерство здравоохранения. По данным ведомства, число больных на текущий момент составляет 18 296. В тяжелом состоянии находятся 134 пациента, из них 49 нуждаются в искусственной вентиляции легких. 18 814 человек уже выздоровели.
הפגנת העצמאים | המפגינים התיישבו על הכביש בצומת הרחובות מנחם בגין-החשמונאים@daniel_elazar pic.twitter.com/vbdEIrO9vR— כאן חדשות (@kann_news) July 11, 2020