Пандемия не отступает в Казахстане: почти 1,8 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1798 случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 58 253, сообщили в межведомственной комиссии.
«Зарегистрированы 1 798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 737, бессимптомных носителей – 1061», - приводит сообщение межведомственной комиссии Казахстана РИА Новости.
Уточняется, что наибольшеее число заболевших в Атырауской области (269), Алма-Ате (242) и Карагандинской области (158).