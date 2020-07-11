Что ожидает экономику мира после пандемии: пример Уханя говорит об этом
Три месяца назад китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса, начал восстанавливать экономическую активность. По прошествии времени его неровный путь к нормальной жизни позволяет получить некоторое представление о том, что после победы над COVID-19 ждет другие города, пишет агентство Bloomberg, которое изучило, как экономика и бизнес Уханя выходят из коронакризиса.
Завершение карантина в Ухане 8 апреля стало для Китая моментом триумфа, подчеркивает Bloomberg. Хотя фабрики и офисы вернулись к работе быстро, потребители предпочли не торопиться. Такие привычки, как готовка дома вместо ресторанов или шопинг онлайн вместо походов в магазины, сохранились у них и после 76 дней карантина.
К маю промышленное производство и продажи ретейлеров в Ухани даже близко не достигли уровня прошлого года, отмечает Bloomberg. Такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что некоторые фабрики здесь не прекращали работать в условиях карантина. Розничное потребление продолжило отставать от объемов производства, и это наблюдалось по всему Китаю, подчеркивает агентство.
При этом, когда люди начали чаще выбираться из дома, город опять оказался «на грани» из-за новой вспышки вируса, отмечает агентство. Ограничения вернулись, местные власти протестировали все население Уханя (11 млн человек) всего за две недели. С тех пор в городе не выявили ни одного случая заражения.
Наблюдения за Уханем и остальным Китаем позволяют говорить, что восстановление после пандемии может быть быстрым, но небольшие вспышки новых случаев заражения, вероятно, продолжат появляться, заявил Bloomberg аналитик из China Minsheng Banking Вэнь Бинь.
Власти приняли для стимулирования экономического роста в Ухане различные меры. В частности, раздали населению ваучеры на шопинг общей стоимостью 500 млн юаней (около 5 млрд рублей), выплатили наличные части домохозяйств и ввели налоговые льготы до конца года. Китайское правительство также пообещало расширить зоны свободной торговли на территорию провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Так оно намерено привлечь в регион инвестиции.
Число пассажиров в метро Уханя неуклонно восстанавливается, но по-прежнему составляет меньше половины от того, каким оно было до появления вируса, отмечает Bloomberg. Одной из причин этого может быть то, что люди предпочитают ездить на машине, а не в общественном транспорте, чтобы не контактировать с незнакомцами. Автомобильные дилеры сообщили агентству, что наблюдали значительный спрос на покупку машин в апреле.
После программы массового тестирования уверенности у населения прибавилось, заявил Bloomberg Сюн Фэй — владелец нескольких заведений общепита в Ухане. Наибольшее число посетителей пришло в его рестораны в мае, после того как власти города объявили о результатах проведения тестов. Он отметил, что его прибыль упала на 80%, так как теперь он вынужден тратить больше денег на маркетинг для привлечения сомневающихся потребителей.
В то же время изменение потребительских привычек выгодно тем, кто обслуживает желающих поесть дома, указывает Bloomberg.
Будучи производственным центром, Ухань после возобновления экономической деятельности наблюдает скачок объема торговли. В мае общая стоимость экспорта и импорта города выросла на 19,3% по сравнению с прошлым годом. Увеличить поставки за рубеж помогли заказы на средства защиты и медицинские товары. Объем заказанных масок и других текстильных продуктов вырос в семь раз. Кроме того, в Ухане базируются производитель чипов Yangtze Memory Technologies и ключевой завод Lenovo Group. Благодаря этому импорт механического оборудования, такого как полупроводники и микросхемы, в мае вырос на 21%.
При этом страдают экспортеры, полагающиеся на зависимые от потребления индустрии, отмечает Bloomberg. Директор по международным операциям Wuhan Boyuan Paper & Plastic Бенни Сяо рассказал агентству, что у его компании не будет ни одного заказа из США, Европы и Юго-Восточной Азии как минимум до августа. Компания преимущественно продает посуду авиалиниям и отелям.