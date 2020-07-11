Что ожидает экономику мира после пандемии: пример Уханя говорит об этом

Три месяца назад китайский город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса, начал восстанавливать экономическую активность. По прошествии времени его неровный путь к нормальной жизни позволяет получить некоторое представление о том, что после победы над COVID-19 ждет другие города, пишет агентство Bloomberg, которое изучило, как экономика и бизнес Уханя выходят из коронакризиса.

Завершение карантина в Ухане 8 апреля стало для Китая моментом триумфа, подчеркивает Bloomberg. Хотя фабрики и офисы вернулись к работе быстро, потребители предпочли не торопиться. Такие привычки, как готовка дома вместо ресторанов или шопинг онлайн вместо походов в магазины, сохранились у них и после 76 дней карантина.

К маю промышленное производство и продажи ретейлеров в Ухани даже близко не достигли уровня прошлого года, отмечает Bloomberg. Такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что некоторые фабрики здесь не прекращали работать в условиях карантина. Розничное потребление продолжило отставать от объемов производства, и это наблюдалось по всему Китаю, подчеркивает агентство.

При этом, когда люди начали чаще выбираться из дома, город опять оказался «на грани» из-за новой вспышки вируса, отмечает агентство. Ограничения вернулись, местные власти протестировали все население Уханя (11 млн человек) всего за две недели. С тех пор в городе не выявили ни одного случая заражения.

Наблюдения за Уханем и остальным Китаем позволяют говорить, что восстановление после пандемии может быть быстрым, но небольшие вспышки новых случаев заражения, вероятно, продолжат появляться, заявил Bloomberg аналитик из China Minsheng Banking Вэнь Бинь.

Власти приняли для стимулирования экономического роста в Ухане различные меры. В частности, раздали населению ваучеры на шопинг общей стоимостью 500 млн юаней (около 5 млрд рублей), выплатили наличные части домохозяйств и ввели налоговые льготы до конца года. Китайское правительство также пообещало расширить зоны свободной торговли на территорию провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Так оно намерено привлечь в регион инвестиции.