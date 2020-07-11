В России 130 новых жертв COVID-19, 6 615 новых зараженных
За сутки в России скончались 130 зараженных коронавирусом. Выявлено 6 615 новых случаев инфекции, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Уточняется, что в 1 491 (22,5%) случае симптомов не наблюдалось.
Больше всего пациентов с COVID-19 — в Москве (679), далее следуют Петербург (293) и Свердловская область (286).
Общее количество инфицированных в России достигло 727 тыс. 162, умерли 11 тыс. 335 человек.