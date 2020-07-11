Прошел ровно месяц после публикации haqqin.az статьи о том, что продукция Baku Steel Company застряла на границе с Грузией. Десять фур с загруженным товаром арматуры для грузинских партнеров компании вынуждены были простаивать на границе в связи с необоснованными претензиями к продукции со стороны надзорных органов соседней страны. А конечные покупатели – известные в Грузии строительные компании "Цитадели", "Орион", "Евростиль" (впрочем, как и их азербайджанский поставщик) несли колоссальные убытки. Каждый потерянный день отражался не только на их финансовом положении, но и на бюджете двух стран.

Голос главы компании Baku Steel Company Расима Мамедова звучал победно-радостным. Мобильник не может передать всю гамму оттенков человеческого голоса, но этого чувства скрыть он не мог. А уловить в таком потоке удовлетворения открытую благодарность в адрес правительства Азербайджана и Грузии не могло помешать уже ничего.

И вот Расим Мамедов сообщил, что призыв haqqin.az к азербайджанскому правительству вмешаться в дело не остался висеть в воздухе. Соответствующие госструктуры обеих стран приняли оперативные меры, недоразумение на границе решено, а азербайджанская продукция, наконец, поступила давно ожидающим ее грузинским строителям. А необоснованные претензии грузинских таможенников решились окончательно в пользу азербайджанского производителя арматуры.

- Грузинские власти разрешили нам осуществлять экспорт арматурного проката в объеме 4-5 тыс. тонн ежемесячно, - сказал Мамедов. – Ежемесячный экспорт на сумму 2.5 млн долларов стал возможен после экспертизы Минэкономики Грузии и независимых лабораторий. Общее мнение грузинских экспертов - товар соответствует мировым стандартам.

Да, Baku Steel Company удалось доказать, что ее продукция полностью соответствует всем международным стандартам качества. А претензии грузинских таможенников так и остаются неясными, что, впрочем, остается вне досягаемости азербайджанской стороны. Правда, для этого пришлось вмешаться в ситуацию представителям правительства двух соседних стран, хотя продукция азербайджанской компании не первый год пользуется большим спросом во многих странах, в том числе и в Грузии, и заслужила доверие покупателей своим высоким качеством. А при экспорте продукции в эту страну деятельность компании ведется в соответствии с установленными международными правилами торговли, а также грузинским законодательством. И отрадно, что в этом конфликте свою, пусть и небольшую роль, пришлось сыграть и haqqin.az.