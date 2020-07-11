Американский врач предсказал третью волну COVID-19

Число заражений коронавирусом может увеличиться еще больше, если не будут предприняты необходимые меры безопасности, считает американский врач Чад Крилич. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

В доказательство врач приводит новый рост количества заболевших COVID-19, начавшийся в США в конце мая, когда в стране начали снимать ограничения. При таком подходе следует обеспечить население достаточным количеством лекарств, тестов и средств защиты, считает Крилич.

Скорее всего, мир ждет третья волна инфекции, которая может начаться на фоне вспышки заболеваемости гриппом, предрекает врач: «Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Потом будет и третий», — рассказал он.

Сценарий можно изменить только в том случае, если будет изобретена вакцина, а люди начнут соблюдать меры безопасности, считает Крилич. При этом он настроен весьма скептически по отношению к заявлениям о скором изобретении вакцины, называя их попыткой выдать желаемое за действительное.