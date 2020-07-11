В Баку с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники полиции продолжают проводить на улицах и проспектах, в том числе в крупных супермаркетах, аптеках и других закрытых пространствах, усиленные массовые контрольно-профилактические мероприятия.

В сообщении пресс-службы Главного управления полиции Баку еще раз упоминается, что важно использовать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, обслуживающий персонал также обязан соблюдать правила в помещении.

В ходе проверок были выявлены лица, покинувшие свои места жительства без надлежащего разрешения, а также не надевшие маски в закрытом пространстве. В отношении них был составлен протокол с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях.