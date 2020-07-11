Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:16

Согласно опубликованному ООН «Отчету об устойчивом развитии - 2020» Азербайджан занял 54-ю позицию в «Индексе Целей устойчивого развития» среди 166 стран мира. Таким образом, страна и по этому показателю оставила позади всех соседей. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в отчет, где России отведена 57, Грузии - 58, Ирану - 59, Казахстану - 65, Турции - 70, Армении - 75 и Туркменистану - 114 позиции. Азербайджан является лидером Южного Кавказа в «Индексе целей устойчивого развития (ЦУР)» ООН за 2020 год. Как же удалось стране добиться такого прогресса? Как ни странно, ООН при этом высоко оценила те показатели, за которые оппозиционные силы больше всего критикуют власти. Это хорошее здоровье и благополучие, ликвидация нищеты и голода, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, устойчивые города и населенные пункты, мир, правосудие и эффективные институты. В итоге страна набрала 72,6 балла из 100 возможных в «Индексе Целей устойчивого развития» (ЦУР).

А чтобы лучше осознать, насколько высока занятая позиция, несколько расширим масштабы сравнения. Так, в Восточной Европе и Центральной Азии средний показатель составляет 70,9 балла. Согласно отчету, в Азербайджане не зарегистрировано бедных с ежедневным доходом менее 3,2 доллара. А коэффициент Джини, выражающий уровень экономического неравенства общества, составляет здесь 38,6 и является одним из лучших в мире. При этом подчеркивается, что рост позиций стран Южного Кавказа в рейтинге сдерживается из-за ряда факторов по ЦУР 16 (Мир, справедливость и сильные институты), к которым относится и неурегулированный нагорно-карабахский конфликт. Помнится, недавно Всемирная организация здравоохранения оценила деятельность Азербайджана по борьбе с пандемией коронавируса. А сегодня уже ООН присваивает стране весьма высокую позицию в индексе ЦУР. И эта высокая оценка не случайна - Баку продолжает выполнение программ соцподдержки малообеспеченных слоев населения даже в форс-мажорных условиях коронавируса. Более того, выполнение социальных программ находится под контролем президента Ильхама Алиева, даже в эти сложные дни пандемии государство реализует все взятые на себя обязательства. Госбюджет, Госнефтефонд финансируют программы, направленные на поддержку населения, не говоря уже о экономике. А прежде всего тех, кто пострадал в результате последствий пандемии.