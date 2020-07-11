В России назвали самую безопасную для путешествий страну

Самой безопасной страной для путешествий сейчас является Китай, считает депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Об этом он заявил сайту ura.ru.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — отметил Онищенко, добавив, что в Индии тоже низкая заболеваемость, но лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае.

Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили, считает российский депутат.