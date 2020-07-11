Согласно этому решению, внесены изменения в реорганизации Бакинского колледжа управления и технологий, Бакинского колледжа пищевой промышленности, Бакинского государственного социально-экономического колледжа, Бакинского гуманитарного колледжа, Бакинского государственного экономического и гуманитарного колледжа, Сумгаитского музыкального колледжа, Гянджинского государственного регионального колледжа, Ленкораньского государственного гуманитарного колледжа, Шекинского государственного регионального колледжа, а также в «Списке учреждений, не входящих в структуру Министерства образования Азербайджанской Республики», утвержденном решением Кабинета министров Азербайджана от 15 июля 2011 года.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о внесении изменений в список учреждений, не входящих в структуру Минобразования.

Так, Бакинский колледж управления и технологий будет реорганизован путем преобразования его в Промышленно-технологический колледж со статусом юридического лица публичного права при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Бакинский колледж пищевой промышленности будет реорганизован путем преобразования его в Колледж пищевой промышленности со статусом публичного юридического лица при Азербайджанском государственном университете экономики.

Бакинский государственный социально-экономический колледж будет реорганизован путем преобразования его в Социально-экономический колледж со статусом юридического лица публичного права при Азербайджанском государственном экономическом университете.

Бакинский гуманитарный колледж будет реорганизован путем преобразования его в Гуманитарный колледж со статусом юридического лица публичного права при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств.

Бакинский государственный экономический и гуманитарный колледж будет реорганизован путем преобразования его в Экономический и гуманитарный колледж со статусом юридического лица публичного права при Бакинском государственном университете.

Сумгаитский музыкальный колледж будет реорганизован путем преобразования его в Сумгаитский музыкальный колледж со статусом юридического лица публичного права при Национальной консерватории Азербайджана. Также будет создан Региональный колледж со статусом юридического лица при Гянджинском государственном университете путем реорганизации Гянджинского музыкального колледжа в форме присоединения к Гянджинскому государственному региональному колледжу.

Ленкораньский государственный гуманитарный колледж будет реорганизован путем преобразования его в социально-аграрно-технологический колледж со статусом юридического лица публичного права при Ленкораньском государственном университете.

Создается Шекинский государственный региональный колледж со статусом юридического лица публичного права путем реорганизации Шекинского государственного технического колледжа в форме присоединения к Шекинскому государственному региональному колледжу.