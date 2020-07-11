Замглавы Губы заразилась коронавирусом
У заместителя главы Исполнительной власти Губинского района по гуманитарным вопросам Саиды Аббасовой и заведующего общим отделом ИВ района Немана Гусейнова выявлена коронавирусная инфекция (COVİD-19).
Как сообщает Qafqazinfo, в результате тестирования, проведенного среди всех работников исполнительной власти, тесты на выявление коронавируса у С.Аббасовой и Н.Гусейнова дали положительный результат. Оба госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу, выделенную для лечения больных коронавирусом.