Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:11

Поступает все больше информации о том, что серия взрывов и техногенных аварий в Иране – дело иностранных спецслужб и пресловутой «пятой колонны». Серия взрывов и техногенных аварий в Иране, с хроникой которых читатели haqqin.az уже знакомы, не прекратились. Странности продолжаются. Ко взрыву на заводе центрифуг для обогащения урана в Натанзе добавилось чрезвычайное происшествие на атомном объекте в Йезде. Правда, Организация по атомной энергии Ирана эту информацию опровергает, но ведь и в случае заводом в Натанзе Тегеран поначалу уверял, что произошел незначительный пожар в складском помещении. В ночь на вторник, 7 июля, на промышленном объекте в провинции Тегеран прогремел взрыв, два человека погибли, трое ранены. Официальная версия – взрыв кислородного баллона, вызванного неосторожным обращением.

К счастью, не получила подтверждения информация о «взрывах ракетных складов» 10 июля в окрестностях Тегерана – но ситуация остается крайне неясной. И все больше подтверждений получает информация о том, что за «сезоном взрывов, пожаров и аварий» стоят иностранные спецслужбы и их «пятая колонна» в самой Исламской республике. «Да возможно ли такое в Иране, при наличии стольких специальных служб в стране?» – спросит недоверчивый читатель. Да, список тех, кто обеспечивает государственную и общественную безопасность внушителен. Тут и Министерство разведки и информации, специальные контрразведывательные службы КСИР, контрразведка армии и флота, соответствующие подразделения Басидж и МВД. Но, как видим, количество в данном случае никак пока не перерастает в качество. И не из-за низкой компетентности, уж в чем, а в этом иранских контрразведчиков упрекнуть трудно, комбинации порою они крутят совершенно головоломные. Вероятнее всего причина происходящего заключается в том, что подполье иранской «пятой колонны» сделало ставку на внезапность, массовость диверсий и широту охвата критически важных объектов – а этому, как показывает опыт, первоначально противостоять ни одна контрразведывательная структура, сколько бы массовой она не была и какой частоты гребнем не прочесывала бы периодически страну, примеров тому в истории спецслужб – масса. Да и боевое подполье иранской пятой колонны – это не сборище романтиков и энтузиастов, таких типов там вместо «пушечного мяса» используют. А реальные руководители – матерые зубры тайной войны, люди с огромным опытом, в том числе – в диверсиях и терактах, крови давно ничуть не боящиеся. Возникнув сразу же после Исламской революции 1979 года, эта «пятая колонна» пережила расцвет в период президентства сначала Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, а затем и Мохаммада Хатами с его концепцией «диалога цивилизаций». Причем эта «пятая колонна» постоянно стремилась к расширению собственной социальной базы и занятию командных постов в тех или иных министерствах и ведомствах Исламской республики. Два президентских срока Махмуда Ахмадинежада были для иранской «пятой колонны» временем очень нелегким. Провалившаяся попытка «зеленой революции» и ухудшение международной обстановки вокруг Исламской Республики заставили политическое руководство страны занять более жесткую позицию в отношении «прозападного лобби».

Развязанная Западом, Израилем и местной агентурой из числа тех же «моджахедов иранского народа» и боевиков «Джундалла» террористическая война требовала внутренней мобилизации страны и эффективной работы специальных служб в отношении лиц с сомнительной политической ориентацией. Иранские силовики с честью выполнили свой долг перед республикой, но полностью блокировать деятельность «пятой колонны» не смогли. Не потому, что не сумели, а потому, что Иран, как бы не убеждали нас в обратном, демократическое государство, где гражданин имеет право на свободу мысли и свободу высказываний, лишь бы они не были направлены на призывы к свержению строя или на оскорбление Ислама. И, кстати, заметим, что парламент в Иране был создан в 1906 году, в том же году, что и Государственная Дума Российской империи, поэтому традиции политического спора и дискуссий в Иране ничуть не уступают возрастом иным «демократиям». Есть структуры, Корпус стражей исламской революции, Басидж, министерство разведки, министерство обороны и внутренних дел, куда иранским «либералам» попросту не проникнуть из-за высоких требований, предъявляемых к мировоззрению сотрудников. А вот различные внешнеторговые и смешанные (полукоммерческие-полугосударственные) организации, профессура и частично СМИ таких заслонов не имеют, иногда мутируя из управленческих органов в синекуру для иранского прозападного лобби. И, тем самым, оказываясь на той зыбкой грани, когда «вольнодумство» незаметно перерастает в косвенную поддержку, а то и в прямое пособничество подполью. И здесь не лишним будет вспомнить об одном документе, который в узких кругах называют «Стратегией Дагана», по фамилии автора - Меир Даган возглавлявшего МОССАД с 2002 по 2010 годы.

Ключевые моменты этой стратегии он сам изложил в беседе, состоявшейся у него в 2003-2004 годах с тогдашним заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом, который в дипломатической депеше передал их так: A) Политический подход (Даган поддерживает инициативу по передаче иранского досье в Совет безопасности ООН, но говорит, что такой подход не сможет разрешить кризис). B) Тайные меры (Даган и заместитель госсекретаря решили не обсуждать этот подход в широком кругу). C) Противодействие распространению ядерного оружия (Даган подчеркивает необходимость помешать Ирану заполучить информацию и технологии. В этой области нужно двигаться дальше). D) Санкции. E) Силовое давление для смены режима (Даган говорит, что нужно развивать усилия, нацеленные на смену режима в Иране, причем, если это возможно, то с поддержкой противостоящих ему студенческих демократических движений, вполне исправно функционирующих подпольных ячеек Организации моджахедов иранского народа, более известных как «Моджахеды-е халк», а также сторонников сепаратистских идей из числа и этнических групп арабов, азербайджанцев, курдов и белуджей). В ходе различных дискуссий оппоненты достаточно часто говорят мне о том, что Даган выступал последовательным противником нанесения открытого удара по Ирану. И я совершенно согласен с данным утверждением. Да, действительно, Меир Даган совершенно справедливо сомневался в эффективности превентивных ударов по ядерным объектам в Иране по типу нанесение бомбового удара по иракским объектам в Осираке (1981 год) и уничтожения сирийского реактора в Аль-Кибаре (2007 год). Но это означает лишь то, что в выработке стратегии противодействия иранской ядерной программе он сделал ставку на отработанную МОССАДом и его спецподразделениями за несколько десятилетий тактику «точечных ликвидаций» и «волны диверсий». Причем эта тактика была отработана настолько, что стала своего рода «визитной карточкой», почерком израильских спецслужб. Собственно, в вопросе выработки сценария противодействия иранской ядерной программе, Даган просто использовал классическую «стратегию непрямых действий». Но реализация такой стратегии требует главного – наличия разветвленного местного подполья в стране-противнике. Поскольку именно этот фактор является гарантией успешности подрывных действий.