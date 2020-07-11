Полиция задержала вышедшего прогуляться коронабольного

Сотрудники Управления полиции города Сумгаит выявили активного больного коронавирусом, который незаконно покинул место проживания на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно информации, активно больным коронавирусом гражданином оказался житель 9-го микрорайона Сумгаита Багиров Ровшан Хуррем оглу (1978 г.р.). На территорию была немедленно вызвана машина скорой помощи.

В отношении Р.Багирова возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1 УК Азербайджана. Следственные мероприятия продолжаются. Гражданин взят под надзор полиции.

Это не первый подобный случай в Сумгаите, Ранее сотрудники Управления полиции города задержали также активно больного коронавирусом Керимова Ибрагима Рамазан оглу, незаконно покинувшего свой дом.