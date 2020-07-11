Какой погоды ждать завтра?
В понедельник, 13 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-26, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 17-22 градуса тепла.