Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как он относится к критике в свой адрес. По словам главы российского государства, он считает своей обязанностью прислушиваться к предложениям, но критика ради критики ему неинтересна.

«Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, и им кажется, что у них есть лучшие решения, чем те, которые предлагаются действующими представителями власти, в том числе главой государства. Я вообще, как это не покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или к тому, что предлагается — если что-то предлагается вообще, кроме критики, потому что, если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».

Путин отметил, что то, что он прислушивается к предложениям, не означает, что он будет «реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно».