Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева позвонила заслуженному артисту Азербайджана Бахраму Багирзаде, который проходит лечение от вируса COVİD-19. Как сообщает haqqin.az, пожелав известному актеру скорейшего выздоровления, Мехрибан Алиева особо подчеркнула отважный труд азербайджанских врачей и медицинских работников в борьбе с пандемией COVİD-19.

В свою очередь Бахрам Багирзаде выразил благодарность первому вице-президенту Азербайджана за оказанную поддержку и проявленные усилия в его лечении. Б.Багирзаде выразил надежду на скорейшее выздоровление, подчеркнув поддержку и внимание президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Напомним, что состояние Бахрама Багирзаде, инфицированного коронавирусом и госпитализированного в медучреждение особого типа, некоторое время назад ухудшилось. В результате проведенного интенсивного лечения состояние здоровья заслуженного артиста сейчас стабилизировалось, наблюдается положительная динамика.