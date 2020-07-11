Ученые объяснили, как кофе защищает от цирроза печени

Избежать цирроза и сохранить печень в хорошем состоянии можно благодаря употреблению кофе, пишет 11 июля «Медикфорум» со ссылкой на исследование американских ученых.

Циррозом печени является патология, которая характеризуется необратимыми изменениями и разрушением органа.

Специалисты Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали данные о здоровье 14,2 тыс. людей с проблемами в работе печени в возрасте от 45 до 64 лет. Ученые изучили образ жизни и пищевые привычки пациентов и установили, что любители кофе сталкивались с циррозом в среднем на 21% реже, чем остальные.

При этом риск заболевания у тех, кто пил две чашки натурального кофе в день, снижался на 44%, у употреблявших три чашки — на 57%, а в случае употребления четырех чашек в сутки вероятность заработать цирроз печени снижалась на 65%.