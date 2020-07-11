Коронавирусом заразилась и одна из красивейших женщин мира

Индийская актриса, "Мисс мира-1994" Айшвария Рай заразилась коронавирусом, сообщает информационное агентство ПТИ со ссылкой на Минздрав штата Махараштра, где живет ее семья.

Уточняется, что положительный результат дал тест и ее дочери Арадхьи. До этого был госпитализирован свекор актрисы (знаменитый актер Амитабх Баччан) и муж Айшварии – актер и режиссер Абхишек Баччан.

В настоящее время резиденция семьи Баччан в Мумбаи закрыта, все ее жители помещены на двухнедельный карантин, пишут российские Вести.

Айшвария Рай Баччан известна зрителю по рекламе косметики и ролям в фильмах "Принцесса специй", "Невеста и предрассудки" по роману романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение", "Робот" и другим кинолентам.