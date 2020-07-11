Как сообщает haqqin.az, по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой лечение врача взято под контроль. По словам заместителя председателя парламентского комитета по здравоохранению кардиолога Рашада Махмудова, Теймур Джафаров в настоящее время подключен к устройству ЭКМО в Центральном военном госпитале: «В последние дни состояние врача-реаниматолога Теймура Джафарова, проходившего лечение в Центральном военном госпитале, ухудшилось. Вчера вечером пациент был обследован в больнице, и его состояние было признано критическим. С 03:00 и до раннего утра специалисты Таможенного госпиталя подключили больного в Центральном военном госпитале к аппарату ЭКМО. Хотя уровень кислорода в крови больного снизился до 31, после подключения к устройству ЭКМО состояние больного было гемодинамически стабилизировано. Кислородное питание организма сейчас удовлетворительное. Лечение Теймура Джафарова, который в настоящее время находится в глубокой коме, продолжается в Центральном военном госпитале».

По словам депутата, по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой лечение Теймура Джафарова взято под контроль: «Безопасность работников здравоохранения и лечение их болезней в борьбе с COVID находятся под особым контролем президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Вот и этой ночью, начиная с полуночи, в результате скоординированных действий начальника Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета и руководителей соответствующих структур под контролем помощника президента Анара Алекперова нам в самый опасный момент удалось помочь Теймуру Джафарову, который был на грани смерти».