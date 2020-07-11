На границе Азербайджана с Арменией идут бои срочно; обновлено
Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны, есть потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.
Общественность будет дополнительно проинформирована.