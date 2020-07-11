Путин: президент должен помогать людям в беде

Президент должен не только заниматься решением глобальных вопросов развития страны, но и оказывать помощь конкретным людям, которые в этом нуждаются, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Комментируя свое участие на месте в решении вопросов людей в подтопленном городе Тулун и в ходе других ЧС, Путин отметил, что "если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства - ну значит нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства".

"Надо отвечать этим запросам и требованиям", - сказал российский президент.