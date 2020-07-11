Ученые заявили об опасности некоторых кондиционеров при коронавирусе

Некоторые виды кондиционеров могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли британские ученые, передает The Telegraph.

Научный сотрудник Королевской инженерной академии Великобритании Шон Фитцджеральд пояснил, что существуют два типа кондиционеров. Одни "забирают" воздух снаружи и после "удаляют" его, а другие рециркулируют один и тот же воздух, пропуская через охлаждающий элемент, пишет Sputnik.

По словам ученого, кондиционеры второго типа, у которых нет "выделенного источника подачи наружного воздуха в помещение", стоит выключать, ибо возникает риск распространения коронавирусной инфекции: "Мы рекомендуем открыть окно и пожертвовать желанием охладиться. Если есть ветер, благодаря ему будет циркуляция воздуха. Если вы не можете открыть окно, лучше вообще выключите устройство".