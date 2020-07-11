25 лет геноцида в Сребренице

17:01

11 июля исполнилась 25-я годовщина геноцида в Сребренице. Геноцид в Сребренице считается самой масштабной гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны. Город был захвачен 11 июля 1995 года армией боснийских сербов во главе с Ратко Младичем, приговоренным впоследствии Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В связи с этой датой BBC опубликовала статью, некоторые моменты из которой представляем вниманию читателей.

«Всех, кто захочет уехать, отвезут, больших и маленьких, молодых и старых. Не бойтесь… Никто не причинит вам вреда». С этими словами обратился командующий ополчением боснийских сербов к испуганным жителям мусульманского городка Сребреница в Боснии и Герцеговине, куда его силы вошли 11 июля 1995 года. Немедленно вслед за этим началась резня, длившаяся 10 дней. Ее жертвами стали более восьми тысяч босняков. Это было самое масштабное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны. Ранее ООН объявила Сребреницу «зоной безопасности», но вооруженные только легким стрелковым оружием миротворцы не смогли, да и не пытались предотвратить бушевавшее вокруг насилие. «Трагедия Сребреницы будет вечно преследовать Объединенные Нации», - сказал тогдашний генсек ООН Кофи Аннан».

«Сербское ополчение заняло Сребреницу в 1992 году, но вскоре было выбито оттуда боснийской армией. Преимущественно мусульманская по составу населения Сребреница превратилась в анклав посреди контролируемой сербами территории. Там собралось много мусульманских беженцев из окрестных деревень. Началась осада, сопровождаемая стычками. В апреле 1993 года Совбез ООН объявил Сребреницу «зоной безопасности, свободной от вооруженной борьбы и любой враждебной деятельности». Осада продолжалась. Подвоз продовольствия для жителей и расквартированных в городе 600 голландских миротворцев оказался затруднен. Среди населения имели место случаи голодной смерти».

«6 июля 1995 года Дринский корпус боснийских сербов начал массированное наступление на «зону безопасности», и через пять дней она оказалась полностью в руках атакующих. Голландский батальон, не имевший бронетехники, артиллерии и поддержки с воздуха, сопротивления не оказал... 11 июля генерал Младич триумфально прогулялся по городу в сопровождении своих офицеров. К вечеру возле голландской базы собрались около 20-25 тысяч горожан. Сербское командование обещало на следующий день отправить их в подконтрольную мусульманам Тузлу, но, когда началась посадка в присланные для эвакуации автобусы, сербские ополченцы стали выхватывать из очереди и уводить молодых мужчин - как выяснилось, на расстрел. Трупы валялись на улицах. Потом их бульдозерами закопали в примерно 80 братских могил. Все это происходило фактически на глазах у голландских военнослужащих. ...В январе 2007 года Гаагский трибунал ООН по бывшей Югославии квалифицировал резню в Сребренице как геноцид. По данным расследования, преступление планировалось заранее».