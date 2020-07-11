«Карабах» проиграл «Галатасараю» в киберфутбол

Сегодня состоялся товарищеский матч по киберфутболу между азербайджанским « Карабах ом» и турецким «Галатасараем».

Команды сыграли два матча на футбольном симуляторе PES 2020. Первая игра завершилась вничью 1:1, а во втором матче «Карабах», ведя в счете 2:0, уступил 3:4. Общий счет по сумме двух игр – 5:4 в пользу «Галатасарая».

Матч был организован в рамках EML International. EML – это сокращенное название проекта e-Milli Liqa, созданного АФФА в сотрудничестве с агентством Sport Marketing Group для популяризации футбольного направления в киберспорте.