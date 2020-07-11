Всего за сутки: 520 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Восемь умерли

В Азербайджане выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 486 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 24 041 факт заражения коронавирусной инфекцией. 15 093 человека полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 306 человек скончались. Лечение 8 642 пациентов продолжается в больницах особого режима.