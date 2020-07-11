ПНС назвало условия прекращения огня в Ливии

Правительство Ливии согласится на режим прекращения огня лишь в случае вывода незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара из стратегически важных районов страны - города Сирта и района Джуфра, где расположена крупная авиабаза. Об этом этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью британской Financial Times.

Как пишет Anadolu, глава турецкой дипломатии отметил, что в июне текущего года в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона предложила конкретную дату начала прекращения огня в Ливии, однако официальный Триполи выдвинул в качестве предусловия освобождение Сирта и Джуфры.

По словам турецкого министра, режим прекращения огня может действовать лишь при условии возвращения к линии разграничения, имевшей место в 2015 году.

Чавушоглу предупредил, что дальнейшая эскалация напряженности может привести к прямому столкновению зарубежных сил, напрямую или негласно поддерживающих конфликтующие стороны в Ливии.

Что касается недавнего авиаудара по авиабазе «Ватийе» на северо-западе Ливии, то турецкий министр сообщил, что расследование данного вопроса продолжается, и пообещал, что «все, кто причастен к этому удару понесут ответ».