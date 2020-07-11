Эрдоган о статусе Айя-Софии: «Все другие страны должны уважать позицию народа Турции»

Турция продолжает отстаивать свои интересы в регионе на самых различных фронтах: от Ливии до восточной части Средиземного моря, от Сирии до Ирака, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналу Kriter.

По словам главы турецкого государства, успех этой борьбы не менее значим для страны, чем Национально-освободительная борьба 1919-1923 гг., которая привела к образованию Турецкой Республики, пишет Anadolu.

Комментируя решение Госсовета Турции о пересмотре статуса одного из символов Стамбула - Айя-Софии, Эрдоган подчеркнул, что данный вопрос является прерогативой турецкого народа, и зарубежные государства должны уважать позицию граждан Турции.

«Это внутреннее дело Турции и все другие страны должны уважать позицию нашего народа», - сказал глава турецкого государства.