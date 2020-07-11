Армянская армия понесла большие потери почему Минобороны Армении скрывает истинный масштаб боевых действий?
Как уже сообщал ранее haqqin.az, сегодня, 12 июля, вооруженные силы Армении открыли огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии на приграничной линии в Товузском районе Азербайджана. В настоящее время продолжаются локальные боевые столкновения.
Как стало известно haqqin.az из источников в Минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий личный состав армянской армии понес многочисленные потери. В отличие от Минобороны Армении, военное ведомство Азербайджана предоставила информацию о количестве погибших и раненых. Два военнослужащих вооруженных сил Азербайджана погибли, пятеро – ранены.
Однако, пресс-служба Министерства обороны Армении вновь вводит в заблуждение армянскую общественность и средства массовой информации своей страны. Минобороны Армении не предоставляет информацию об истинном масштабе боевых действий, ограничиваясь сухой и краткой информацией о локальном инциденте. По версии Минобороны Армении, якобы по непонятным для армянского генералитета причинам азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы Армении. Об этом написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.
Если бы азербайджанская армия хотела пересечь госграницу Армении, с которой находится в состоянии необъявленной войны, то предприняла бы наступление не на автомобилях, а на бронетанковой технике.