Как уже сообщал ранее haqqin.az, сегодня, 12 июля, вооруженные силы Армении открыли огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии на приграничной линии в Товузском районе Азербайджана. В настоящее время продолжаются локальные боевые столкновения.

Как стало известно haqqin.az из источников в Минобороны Азербайджана, в ходе боевых действий личный состав армянской армии понес многочисленные потери. В отличие от Минобороны Армении, военное ведомство Азербайджана предоставила информацию о количестве погибших и раненых. Два военнослужащих вооруженных сил Азербайджана погибли, пятеро – ранены.

Однако, пресс-служба Министерства обороны Армении вновь вводит в заблуждение армянскую общественность и средства массовой информации своей страны. Минобороны Армении не предоставляет информацию об истинном масштабе боевых действий, ограничиваясь сухой и краткой информацией о локальном инциденте. По версии Минобороны Армении, якобы по непонятным для армянского генералитета причинам азербайджанские военнослужащие на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы Армении. Об этом написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Если бы азербайджанская армия хотела пересечь госграницу Армении, с которой находится в состоянии необъявленной войны, то предприняла бы наступление не на автомобилях, а на бронетанковой технике.