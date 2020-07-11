Как сообщает haqqin.az, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Армянские вооруженные силы, нарушив режим прекращения огня, подвергли обстрелу с использованием артиллерии позиции азербайджанских ВС в Товузском направлении на государственной границе Азербайджана и Армении.

Помощник президента отметил, что в результате ответного огня и контратаки азербайджанских вооруженных сил попытка наступления армянских вооруженных сил была предотвращена. Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную ситуацию. Армянская сторона не смогла приобрести какую-либо территорию.

«Атака армянской стороны на позиции вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе с использованием артиллерии является актом агрессии, актом насилия и очередной провокацией.

В целях предотвращения провокаций и устранения напряженности на армяно-азербайджанской границе Азербайджан разместил подразделения Государственной пограничной службы на значительной части государственной границы вдоль районов Газах и Товуз.

Армения же, наоборот, продолжает систематически милитаризировать государственную границу двух стран и брать на прицел мирных жителей.

Путем такого рода военных авантюр Армения пытается вовлечь военно-политические организации, в которых она участвует, в армяно-азербайджанский конфликт и пытается избежать ответственности за оккупацию и агрессию против Азербайджана.

Агрессия Армении против Азербайджана и пограничные провокации на протяжении почти 30 лет противоречат также правовым актам военно-политической организации, членом которой является Армения.

В то же время, устраивая провокации, руководство Армении пытается обострить ситуацию и отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне широкого распространения COVID-19 в Армении в результате неверной политики.

Совершив военную агрессию против Азербайджана, тем самым грубо нарушив Устав ООН и другие международно-правовые обязательства, Армения оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Резолюции Совета Безопасности ООН 822, 853, 874 и 884 требуют полного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Провокация, совершенная Арменией на границе, является еще одним доказательством отсутствия заинтересованности официального Еревана в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров.

В то время как мировое сообщество борется с пандемией коронавируса, армянская сторона совершает эту провокацию. Данная ситуация и продолжающееся нарушение Арменией соглашения о прекращении огня еще раз доказывают, что поддержка Арменией глобальной инициативы генерального секретаря ООН по прекращению огня в связи с COVID-19 является не чем иным, как лицемерием.

Мы призываем международную общественность решительно осудить политику агрессии Армении против Азербайджана и ее провокационные действия на границе. Руководство Армении несет полную ответственность за создавшуюся ситуацию», - отметил помощник президента Азербайджана.