Из-за туристов в Греции опасаются второй волны коронавируса

Власти Греции решили снова ввести ограничения на фоне вспышки коронавируса.

С июня страна открыла свои границы для туристов, после чего ее успели посетить тысячи человек. Теперь заболеваемость начала расти, хотя пока остается очень низкой — выявлено порядка 2200 случаев заражения, в том числе у 100 туристов.

Отмечается, что многие жители Греции и путешественники ведут себя беспечно и не соблюдают действующие меры безопасности, передает The Sun.