Минобороны Азербайджана: «Пресечена попытка захвата позиции азербайджанской армии» официальное заявление
Глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы прокомментировал распространившуюся в армянских СМИ информацию о том, что якобы армянские военные подразделения захватили позиции азербайджанской армии.
«Попытки армянских вооруженных сил захватить позиции азербайджанской армии были решительно пресечены, потеря территории не была допущена. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск», - сказал Даргяхлы.