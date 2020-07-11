Врач назвала «убивающие» мозг продукты

Быстрые углеводы и трансжиры способны не только привести к лишнему весу, но и серьезно нарушить работу мозга. Об этом рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина и предостерегла от постоянного употребления ряда вредных продуктов.

По ее словам, стоит отказаться от магазинного майонеза, маргарина и дешевых кондитерских изделий, а также свести к минимуму употребление сахара.

В интервью «Комсомольской правде» медик рассказала, что трансжиры делают клеточную мембрану жесткой, непроницаемой и по сути клетка перестает полноценно функционировать. Эти процессы могут привести к разрушению, в том числе, головного мозга. Пагубно действуют таrже ароматизаторы и красители, которые добавляют почти во все заводские сладости.

Со своей стороны, глюкоза разрушает сосуды, а излишняя соль задерживает жидкость в организме и препятствует свободному кровотоку.