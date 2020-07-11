Путин: отношения с Украиной испортились не из-за Крыма

Ухудшение отношений России и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав России, сказал президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», – передает Интерфакс слова российского лидера.

Президент РФ считает, что в отношениях стран «пена рано или поздно схлынет».