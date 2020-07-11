Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших

В результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек, сообщили местные власти.

Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР в воскресенье повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений в стране с III до II. Высшим является I уровень.