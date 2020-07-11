Наводнения в Китае: более 140 погибших и почти 38 миллионов пострадавших
В результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек, сообщили местные власти.
Штаб командования по контролю за наводнениями и засухой КНР в воскресенье повысил уровень реагирования на ЧС из-за наводнений в стране с III до II. Высшим является I уровень.
В Китае продолжаются проливные дожди, что привело к поднятию уровня воды в реках, передает РИА Новости.
«По состоянию на 12 июля, в результате наводнений в 27 регионах, в том числе провинциях Цзянси, Аньхой, Хубэй и Хунань, от бедствия пострадали 37,9 млн человек, 141 человек погибли или пропал без вести, 2,25 млн человек эвакуированы», – говорится в сообщении.
В экстренной помощи нуждаются 1,26 млн человек. От стихийных бедствий разрушены 28 тыс. строений, уничтожены более 3,5 тыс. гектаров сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в 82,2 млрд юаней.