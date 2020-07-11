Депутат Вугар Байрамов о вызовах, стоящих перед бакинскими транспортниками

Депутат отмечает, что транспорт является одним из основных секторов экономики, а транспортная система Баку в целом очень важна для развития экономики всего Азербайджана.

«Бакинское транспортное агентство является организацией, созданной в рамках структурных реформ в Азербайджане. Когда БТА было создано, главной целью было не только перестроить транспортный сектор столицы и развить инфраструктуры, но и поддержать решение других важных вопросов, включая плотность на транспорте». Об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

«Около трети населения страны проживает в столице. Естественно, что это в очередной раз поставило на повестку дня перестройку транспортной инфраструктуры столицы, всей транспортной системы в целом. С этой точки зрения, думаю, создание БТА было решением, принятым в соответствии с современными вызовами.

Следует признать, что после создания БТА мы являемся свидетелями поэтапного установления дисциплины в транспортной системе столицы, особенно в сфере общественного транспорта, а также развития инфраструктуры. Также наблюдается развитие материально-технической базы.

Оценивая прошедший период после создания БТА, следует однозначно отметить, что деятельность агентства внесла позитивный вклад в развитие транспортной системы столицы».

По словам депутата, деятельность БТА очень важна во время пандемии: «На фоне социальной изоляции во время пандемии БТА стремится выстроить свою деятельность в соответствии с вызовами, порожденными пандемией. БТА – одна из организаций, быстро реагирующих на пандемию. Потому что транспорт очень важен. Очень важно учитывать проблемы в транспортной системе, вызванные пандемией. Думаю, в постпандемический период возникнет острая необходимость в расширении деятельности БТА. В целом я высоко ценю работу БТА».