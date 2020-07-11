Замминистра обороны Азербайджана: «Мы на фронте… Враг в панике» официальное заявление
Заместитель министра обороны Азербайджана по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Низам Османов прокомментировал в интервью изданию Демократ.аз провокацию, совершенную сегодня Арменией в направлении Товузского района.
По словам генерал-лейтенанта, противник в настоящее время находится в состоянии паники: «Армянские военные подразделения в очередной раз попытались создать провокацию на границе. Однако азербайджанская армия должным образом предотвратила провокацию и нанесла сокрушительный удар по армянской армии. В настоящее время мы находимся во фронтовой зоне, ситуация находится под полным контролем нашей армии. Враг в состоянии паники. Наши храбрые солдаты нанесли тяжелый и сокрушительный удар по врагу».